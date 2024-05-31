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Их улица не раз попадала под мощный огонь РФ: на Донетчине полицейские спасли пожилую женщину и ее сына

31 мая 2024, 18:19

Их улица не раз попадала под мощный огонь РФ: на Донетчине полицейские спасли пожилую женщину и ее сына

Спасение пожилой женщины и ее сына в селе Воздвиженка. Фото: кадр из видео Спасение пожилой женщины и ее сына в селе Воздвиженка. Фото: кадр из видео

Экипаж полиции «Белый Ангел» эвакуировал 86-летнюю женщину и ее маломобильного сына из села Воздвиженка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.

Это село находится в трех километрах от линии фронта. Пожилая женщина и ее сын оставались в селе, которое постоянно подвергается обстрелам со стороны оккупационных войск. Их улица не раз попадала под огонь РФ. Не имея возможности самостоятельно уехать, семья обратилась за помощью в полицию.

Пенсионерка сразу согласилась на эвакуацию, а ее сын сначала сомневался. У мужчины проблемы со здоровьем, он практически не может самостоятельно передвигаться. Однако после очередного мощного обстрела мужчина изменил свое мнение. И уже на следующий день «Белые Ангелы» вернулись за ним.

Правоохранители вывезли пенсионерку и ее сына на безопасную территорию. Сейчас в Воздвиженке остается шесть человек.

Напомним, что в городе Лиман Донецкой области полиция под разрывами авиабомб спасла раненую женщину, которая в тяжелом состоянии теряла сознание.

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