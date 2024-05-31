Утренний обстрел поселка на Донетчине: 1 человек погиб, трое — ранены

В посёлке Дробышево Краматорского района погиб по меньшей мере один человек, трое получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его данным, российские войска утром четыре раза обстреляли поселок — полностью уничтожены 4 частных дома и 4 автомобиля, повреждены 5 домов, админздание и другие объекты.



Российские оккупанты за минувшие сутки атаковали четыре района Донецкой области. В частности, на Пивничное сбросили авиационную бомбу, это привело к одному пострадавшему и повреждениям.