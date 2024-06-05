«Дитина в істериці»: поліція врятувала сім'ю з п'ятирічною дівчинкою з обстріляного селища на Донеччині

Порятунок сім'ї з дитиною із селища Дробишеве. Фото: Національна поліція у Донецькій області

Днями екіпаж поліції «Білий Янгол» виїхав до селища Дробишеве Донецької області, по якому завдали удар російські війська. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.

Поліцейські допомогли двом пораненим жінкам та доправили їх до лікарні. Вже за кілька годин стався ще один обстріл, спалахнули будинки. На вулиці загинули двоє чоловіків. Тіло одного збирали за фрагментами, іншого відкинуло до будівлі та «поховало» під уламками. Поліцейські разом зі співробітниками ДСНС розібрали завали та дістали загиблого.

Ці події змусили багатьох місцевих жителів замислитись про свою безпеку. Вже наступного дня про евакуацію попросила сім'я – троє дорослих та п'ятирічна дівчинка. Один із членів сім'ї розповів, що в результаті обстрілів «знесло» три будинки, що стоять поруч. За словами чоловіка, все це викликало у дитини істерику. На броньованому автомобілі родину безпечно доставили до міста Лиман та передали волонтерам, які допомогли людям виїхати до Полтавської області.

Нагадаємо, що на Донеччині із села Воздвиженка поліцейські врятували жінку похилого віку та її маломобільного сина.