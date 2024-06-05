Украина вернула шесть детей из оккупации

На подконтрольную территорию Украины вернули еще шесть детей из временно оккупированных территорий. Об этом сообщил руководитель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба.



По его словам, трое из них потеряли отца, глава семейства погиб в результате российского снаряда, который попал во двор семьи. Дети до сих пор не верят, что папы уже нет.



«Дети из другой семьи несколько раз становились свидетелями того, как российские военные избивали и пытали их отца. Младший сын семьи после увиденного даже перестал разговаривать», — отметил он.



Кулеба рассказал, что оккупанты регулярно угрожали и детям, в частности, говорили, что отца убьют, маму заставят обслуживать российских военных, а их заберут в интернат.



«К счастью, эти семьи нашли наши контакты и обратились за помощью. Сейчас они уже в безопасности. И взрослые, и дети невероятно радуются, что наконец-то они под украинским флагом», — резюмировал глава организации.



Ранее мы писали, что еще пятеро депортированных детей-сирот были возвращены на территорию Украины.

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