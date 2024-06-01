Украина вернула пятерых воспитанников интерната, которых депортировала РФ

Еще пятеро депортированных детей-сирот были возвращены на территорию Украины. Команда Save Ukraine вернула пятерых воспитанников Новопетровского интерната Николаевской области.



«Дети выживали целых 3 месяца на самой линии фронта, прятались от бомб и ракет в подвале без еды и воды, а потом еще и пережили ужасы депортации. В середине июля 2022 года их под дулами автоматов похитили россияне и переместили на оккупированную территорию», — сообщил основатель организации Save Ukraine Николай Кулеба.



Детей удерживали в Херсонском центре социально-психологической реабилитации. Детям запрещали общаться с родными, угрожали. В октябре 2022 года оккупанты вывезли их в Крым, а затем — в Анапу Краснодарского края. А уже оттуда детей удалось спасти и вывезти на более безопасную территорию, в Грузию.