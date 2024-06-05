Україна повернула шістьох дітей з окупації

На підконтрольну територію України повернули ще шістьох дітей з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.



За його словами, троє з них втратили батька, глава сімейства загинув унаслідок російського снаряда, який потрапив у двір родини. Діти досі не вірять, що тата вже нема.



«Діти з іншої родини кілька разів ставали свідками того, як російські військові били та катували їхнього батька. Молодший син сім'ї після побаченого навіть перестав розмовляти», — зазначив він.



Кулеба розповів, що окупанти регулярно погрожували і дітям, зокрема, казали, що батька вб'ють, маму змусять обслуговувати російських військових, а їх заберуть до інтернату.



«На щастя, ці сім'ї знайшли наші контакти та звернулися за допомогою. Нині вони вже в безпеці. І дорослі, і діти неймовірно радіють, що вони нарешті під українським прапором», — резюмував голова організації.



Раніше ми писали, що ще п'ятеро депортованих дітей-сиріт було повернуто на територію України.