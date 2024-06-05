Войска России из артиллерии ударили по поселку в Донецкой области: есть погибшая

5 июня около 12:00 российские оккупанты обстреляли поселок Желанное Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

По словам Анастасии Медведевой, предварительно, войска России нанесли удар из артиллерии.

«В результате обстрела во дворе частного дома погибла 58-летняя женщина», – рассказала спикер облпрокуратуры.

Напомним, что утром 5 июня армия РФ обстреляла город Селидово и поселок Пивничное, в результате чего один человек погиб, еще пять – ранены.