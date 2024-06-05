Війська Росії з артилерії вдарили по селищу в Донецькій області: є загибла

5 червня близько 12:00 російські окупанти обстріляли селище Желанне Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

За словами Анастасії Мєдвєдєвої, попередньо, війська Росії завдали удару з артилерії.

«Внаслідок обстрілу у дворі приватного будинку загинула 58-річна жінка», – розповіла речниця облпрокуратури.

Нагадаємо, що вранці 5 червня армія РФ обстріляла місто Селидове та селище Північне, внаслідок чого одна людина загинула, ще п'ять – поранено.