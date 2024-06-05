Армия РФ утром ударила по Донетчине: есть жертва и пострадавшие

Россияне утром атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационная армия РФ сегодня утром, 5 июня, атаковала населенные пункты Донецкой области. В результате этих ударов известно об одном погибшем, также пять человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



По уточненной информации, под атаку российских войск попали Пивничное и Селидово.





«В Пивничном Торецкой громады россияне убили 1 человека, ранили еще 4; повредили магазин. Все раненые получили первую помощь и были направлены в больницу», — написал он.

Кроме того, ВС РФ сбросили на Селидово две управляемые авиационные бомбы. Глава региона добавил, что повреждено предприятие, два автомобиля, также один гражданский пострадал.



Ранее мы писали, что российские оккупанты за 4 июня 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате ударов повреждены десятки жилых домов и населенные пункты, в частности, россияне сбросили авиабомбу на Курахово.