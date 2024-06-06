ВС РФ за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины: погибли четыре человека, еще 14 – ранены

За 5 июня россияне убили четырех жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

В результате обстрелов люди погибли в поселках Желанное, Пивничное, Бересток и селе Прогресс.

Также в регионе 14 людей получили ранения: семеро – в городе Селидово, четверо – в Пивничном, трое – в Берестке.

Всего, по данным Донецкой ОВА, с начала полномасштабного вторжения на Донетчине погиб 1991 человек, еще 4991 – получил ранения. Общее количество жертв и пострадавших подается без учета оккупированных городов Мариуполь и Волноваха.

Напомним, что 5 июня российские оккупанты из артиллерии обстреляли поселок Желанное, в результате чего погибла женщина.