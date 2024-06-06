ЗС РФ за добу обстріляли кілька населених пунктів Донеччини: загинули четверо людей, ще 14 – поранені

За 5 червня росіяни вбили чотирьох мешканців Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Внаслідок обстрілів люди загинули у селищах Желанне, Північне, Бересток та селі Прогрес.

Також у регіоні 14 людей отримали поранення: семеро – у місті Селидове, четверо – у Північному, троє – у Берестку.

Загалом, за даними Донецької ОВА, з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинула 1991 людина, ще 4991 – зазнала поранень. Загальна кількість жертв та постраждалих подається без урахування окупованих міст Маріуполь та Волноваха.

Нагадаємо, що 5 червня російські окупанти з артилерії обстріляли селище Желанне, внаслідок чого загинула жінка.