ВСУ отразили три атаки в районах села Липцы и Волчанска

На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений с российскими захватчиками, в районах села Липцы и города Волчанск ВСУ отразили три атаки. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«В последнем продолжаются боевые действия в двух локациях. Потери позиций не допущены. Ситуация контролируется», — добавил он.



Глава Харьковской ОВА также добавил, что на Купянском направлении противник 12 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.



Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Синьковка, Степовая Новоселовка, Стельмаховка, Чернещина и Дружелюбовка.



«11 атак отбиты. Потери позиций не допущены. В настоящее время продолжается бой в районе Дружелюбовки», — заключил Синегубов.



Напомним, за прошедшие сутки оккупационная армия РФ потеряла более 1300 военнослужащих, достигнув отметки в 515 000 человек.