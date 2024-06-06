ЗСУ відбили три атаки в районах села Липці та Вовчанська

На Харківському напрямку сталося п'ять бойових зіткнень із російськими загарбниками, в районах села Липці та міста Вовчанськ ЗСУ відбили три атаки. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«В останньому тривають бойові дії у двох локаціях. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована», - додав він.



Голова Харківської ОВА також додав, що на Купʼянському напрямку противник 12 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.



Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Стельмахівка, Чернещина та Дружелюбівка.



«11 атак відбито. Втрат позицій не допущено. На даний час продовжується бій у районі Дружелюбівки», — сказав Синєгубов.



Нагадаємо, за минулу добу окупаційна армія РФ втратила понад 1300 військовослужбовців, досягнувши позначки 515 000 осіб.