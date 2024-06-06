Потери российской армии превысили 515 тысяч человек — Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки оккупационная армия РФ потеряла более 1300 военнослужащих, достигнув отметки в 515 000 человек. Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.



Отмечается, что только за 5 июня россияне потеряли поврежденными или уничтоженными более 22 танков, 40 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, три РСЗО и одну систему ПВО.



Напомним, пограничники бригады «Помста» отбили штурм российских оккупантов на Бахмутском направлении, уничтожив большое количество военной техники и живой силы.