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Ночью армия РФ обстреляла Херсон: загорелся строительный гипермаркет «Эпицентр»

06 июня 2024, 09:55

Ночью армия РФ обстреляла Херсон: загорелся строительный гипермаркет «Эпицентр»

Ночью армия РФ обстреляла Херсон, загорелся местный «Эпицентр». Фото: ГСЧС Ночью армия РФ обстреляла Херсон, загорелся местный «Эпицентр». Фото: ГСЧС

Этой ночью армия РФ обстреляла Херсон, вследствие чего загорелся местный торговый центр «Эпицентр», информирует служба ГСЧС Украины.



«Одновременно по разным адресам возникло 5 пожаров. Горели три жилых дома, хозяйственные постройки, 8 легковых автомобилей и недействующий строительный гипермаркет», — говорится в заявлении местного отделения ГСЧС.

По сообщениям спасателей, для ликвидации последствий российских обстрелов были задействованы все силы и средства, до самого утра херсонские работники ГСЧС тушили пожары, а россияне продолжали обстреливать жилые кварталы города.

За прошедшие сутки российские войска 21 раз обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной громады.

«В частности, были повреждены 7 частных и 2 многоэтажных дома, торговый центр, участки линии электропередач и сети интернет, здание магазина, гипермаркета, медицинского центра и 2 гражданских автомобиля», — написал глава ГВА Роман Мрочко. 

Напомним, за 5 июня россияне убили четырех жителей Донецкой области.

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