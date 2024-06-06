Вночі армія РФ обстріляла Херсон: спалахнув будівельний гіпермаркет «Епіцентр»

Вночі армія РФ обстріляла Херсон, спалахнув місцевий «Епіцентр». Фото: ДСНС

Цієї ночі армія РФ обстріляла Херсон, внаслідок чого спалахнув місцевий торговий центр «Епіцентр», інформує служба ДСНС України.







«Одночасно за різними адресами виникло 5 пожеж. Горіли три житлові будинки, господарчі споруди, 8 легкових автомобілів та недіючий будівельний гіпермаркет», — йдеться у заяві місцевого відділення ДСНС.



За повідомленнями рятувальників, для ліквідації наслідків російських обстрілів були задіяні всі сили та засоби, до самого ранку херсонські працівники ДСНС гасили пожежі, а росіяни продовжували обстрілювати житлові квартали міста.



Минулої доби російські війська 21 раз обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади.



«Зокрема, було пошкоджено 7 приватних та 2 багатоповерхових будинки, торговий центр, ділянки лінії електропередач та мережі інтернет, будівлю магазину, гіпермаркету, медичного центру та 2 цивільні автомобілі», — написав голова МВА Роман Мрочко.



Нагадаємо, за 5 червня росіяни вбили чотирьох мешканців Донецької області.