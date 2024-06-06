В результате обстрела оккупированного Донецка один местный житель пострадал, его госпитализировали

Временно оккупированный Донецк сегодня утром, 6 июня, попал под обстрел. В результате инцидента один местный житель пострадал. Об этом сообщил глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин.



Отмечается, что обстрел произошел в Петровском районе.



«Множественные осколочные ранения грудной клетки получил мужчина 1972 г.р. Госпитализирован в травмпункт лечебного учреждения», — отметил Кулемзин.



Ранее мы писали, что в Донецке женщина получила ранения в результате осколочного ранения. Инцидент произошел сегодня утром в Петровском районе города.