В оккупированном Донецке осколками снаряда ранило женщину

Во временно оккупированном Донецке женщина получила ранения в результате осколочного ранения. Инцидент произошел сегодня утром в Петровском районе города. Об этом сообщил глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин.



«Возле частного дома по ул. Луговского осколком снаряда была ранена женщина 1967 года рождения», — отметил он.



Ранее мы писали, что 31 мая на оккупированной территории Донецкой области раздавались взрывы, есть информация о «прилетах». В частности, в поселках Старомихайловка и Луганское есть жертвы, также один человек с травмами доставлен в медицинское учреждение.