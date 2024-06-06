Внаслідок обстрілу окупованого Донецька постраждав один місцевий житель

Тимчасово окупований Донецьк сьогодні вранці, 6 червня, потрапив під обстріл. Внаслідок інциденту один містянин постраждав. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін.



Зазначається, що обстріл стався у Петрівському районі.



«Множинні осколкові поранення грудної клітки дістав чоловік 1972 року народження. Доправленпий до травмпункту лікувального закладу», — зазначив Кулемзін.



Раніше ми писали, що у Донецьку жінка зазнала поранення від уламків ворожого снаряда. Інцидент стався 3 червня вранці у Петрівському районі міста.