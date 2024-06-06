Байден ответил, будет ли американское оружие использовано для ударов по Москве или Кремлю

Байден заявил, что американское оружие не будет использовано для нанесения ударов по Москве. Фото: соцсети

Американское оружие не будет использоваться для ударов по Москве или Кремлю. Об этом сообщил президент Америки Джо Байден в интервью АВС News.



По его словам, ВСУ могут использовать предоставленное Украине оружие для ударов по России, однако установил четкое ограничение — украинские военные могут бить только по приграничным территориям РФ в районе Харьковской области. Кроме того, Байден отметил, что не будет разрешения на использование американского оружия для атак на Москву или Кремль.



«Их разрешено использовать вблизи границы, когда они используют с другой стороны границы для ударов по конкретным целям в Украине. Мы не санкционируем удары на 200 миль вглубь России, мы не санкционируем удары по Москве, по Кремлю», — уточнил он.



Также Байден отреагировал на заявления Владимира Путина о том, что «поставка в Украину высокоточного оружия для нанесения ударов по территории России является прямым участием в этой войне». Американский лидер назвал главу Кремля «диктатором и непорядочным человеком».



«Я знаю его более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек. Он диктатор, и он изо всех сил пытается удержать свою страну вместе, продолжая при этом наступление. Мы не говорим о том, чтобы дать им оружие, чтобы нанести удар по Москве, нанести удар по Кремлю», — резюмировал президент США.



Ранее мы писали, что государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил разрешение для Украины применять американское оружие по территории России.