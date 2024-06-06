Байден ответил, будет ли американское оружие использовано для ударов по Москве или Кремлю

Американское оружие не будет использоваться для ударов по Москве или Кремлю. Об этом сообщил президент Америки Джо Байден в интервью АВС News.
По его словам, ВСУ могут использовать предоставленное Украине оружие для ударов по России, однако установил четкое ограничение — украинские военные могут бить только по приграничным территориям РФ в районе Харьковской области. Кроме того, Байден отметил, что не будет разрешения на использование американского оружия для атак на Москву или Кремль.
«Их разрешено использовать вблизи границы, когда они используют с другой стороны границы для ударов по конкретным целям в Украине. Мы не санкционируем удары на 200 миль вглубь России, мы не санкционируем удары по Москве, по Кремлю», — уточнил он.
Также Байден отреагировал на заявления Владимира Путина о том, что «поставка в Украину высокоточного оружия для нанесения ударов по территории России является прямым участием в этой войне». Американский лидер назвал главу Кремля «диктатором и непорядочным человеком».
«Я знаю его более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек. Он диктатор, и он изо всех сил пытается удержать свою страну вместе, продолжая при этом наступление. Мы не говорим о том, чтобы дать им оружие, чтобы нанести удар по Москве, нанести удар по Кремлю», — резюмировал президент США.
Ранее мы писали, что государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил разрешение для Украины применять американское оружие по территории России.
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