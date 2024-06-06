Байден відповів, чи буде американська зброя застосована для ударів по Москві чи Кремлю

Байден заявив, що американська зброя не буде застосована для ударів по Москві. Фото: соцмережі

Американською зброєю не завдаватимуть ударів по Москві чи Кремлю. Про це повідомив Президент США Джо Байден в інтерв'ю АВС News.



За словами Байдена, ЗСУ можуть задіювати надану Україні зброю для ударів по Росії, проте є чітке обмеження: лише по прикордонних територіях РФ у районі Харківської області. Крім того, Байден зазначив, що не буде дозволу на задіювання американської зброї для атак на Москву чи Кремль.



«Їх [озброєння] дозволено використовувати поблизу кордону, коли вони використовують з іншого боку кордону для ударів по конкретних цілях в Україні. Ми не санкціонуємо удари на 200 миль углиб Росії, ми не санкціонуємо удари по Москві, по Кремлю», — уточнив він.



Також Байден відреагував на заяви Володимира Путіна про те, що «постачання в Україну високоточної зброї для завдавання ударів по території Росії є прямою участю в цій війні». Американський лідер назвав главу Кремля «диктатором та непорядною людиною».



«Я знаю його понад 40 років. Він непокоїть мене вже 40 років. Він непорядна людина. Він диктатор, і він щосили намагається утримати свою країну, продовжуючи при цьому наступ. Ми не говоримо про те, щоб дати їм зброю, щоб завдати удару по Москві, завдати удару по Кремлю», — резюмував Байден.



Раніше ми писали, що Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив дозвіл для України застосовувати американську зброю по території Росії.