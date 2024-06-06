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В Днепре закончили ремонт дома для 200 семей из Мариуполя

06 июня 2024, 17:17

В Днепре закончили ремонт дома для 200 семей из Мариуполя

Для переселенцев из Мариуполя в Днепре завершили ремонт 10-ти этажного здания. Фото: Вадим Бойченко Для переселенцев из Мариуполя в Днепре завершили ремонт 10-ти этажного здания. Фото: Вадим Бойченко

Переселенцы из Мариуполя смогут поселиться в 10-этажное здание общежития в Днепре, которое может вместить более 200 семей. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, здание общежития Днепровского национального университета передали на временное пользование.



«Для новоиспеченных жителей полностью завершили ремонт: обновили внутридомовые системы и выполнили отделочные работы, оборудовали помещения современной сантехникой и бытовым оборудованием, обустроили удобную и доступную инфраструктуру», — отметил он.

Первые сертификаты на жилье уже выдали, а поэтапное заселение начнется после 20 июня.

Ранее мы писали, что Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект, позволяющий переселенцам получить компенсацию за разрушенное жилье, которое находится на временно оккупированной территории.

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