У Дніпрі закінчили ремонт будинку для 200 сімей з Маріуполя

Для переселенців із Маріуполя у Дніпрі завершили ремонт 10-ти поверхової будівлі. Фото: Вадим Бойченко

Переселенці з Маріуполя оселяться у 10-поверховій будівлі гуртожитку у Дніпрі, яка може вмістити понад 200 сімей. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.



За словами голови міста, будівлю гуртожитку Дніпровського національного університету передали у тимчасове користування.





«Для новоспечених мешканців завершили ремонт: оновили внутрішньобудинкові системи та виконали оздоблювальні роботи, обладнали приміщення сучасною сантехнікою та побутовим обладнанням, облаштували зручну та доступну інфраструктуру», — зазначив Бойченко.



Перші сертифікати на житло вже видали, а поетапне заселення розпочнеться після 20 червня.



Раніше ми писали, що Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт, який дозволяє переселенцям отримати компенсацію за зруйноване житло на тимчасово окупованій території.