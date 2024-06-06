У Дніпрі закінчили ремонт будинку для 200 сімей з Маріуполя

Переселенці з Маріуполя оселяться у 10-поверховій будівлі гуртожитку у Дніпрі, яка може вмістити понад 200 сімей. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
За словами голови міста, будівлю гуртожитку Дніпровського національного університету передали у тимчасове користування.
«Для новоспечених мешканців завершили ремонт: оновили внутрішньобудинкові системи та виконали оздоблювальні роботи, обладнали приміщення сучасною сантехнікою та побутовим обладнанням, облаштували зручну та доступну інфраструктуру», — зазначив Бойченко.
Перші сертифікати на житло вже видали, а поетапне заселення розпочнеться після 20 червня.
Раніше ми писали, що Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт, який дозволяє переселенцям отримати компенсацію за зруйноване житло на тимчасово окупованій території.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях