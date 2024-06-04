ВПО смогут получить компенсацию за уничтоженное имущество: ВР поддержала проект закона

Переселенцы смогут получить компенсацию за уничтоженное имущество. Фото: Ярослав Железняк

Сегодня, 4 июня, Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект, позволяющий переселенцам получить компенсацию за разрушенное жилье, которое находится на временно оккупированной территории. Его поддержали 255 народных депутатов. Об этом сообщил Ярослав Железняк и карточка законопроекта 11161.



«Парламент проголосовал в первом чтении о порядке компенсации за уничтоженное имущество на временно оккупированных территориях», — отметил нардеп.



Согласно законопроекту, владелец разрушенного жилья должен подать заявление о предоставлении компенсации без фото и видеофиксации имущества до/после уничтожения или повреждения. В то же время физический осмотр имущества проводиться не будет.



Кроме того, владелец может отказаться от права собственности на имущество в пользу государства.



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