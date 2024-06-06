Сократят штат Генштаба и запустят формирование Сил беспилотных систем: Сырский рассказал о целях на 10 лет

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что в Украине проводятся мероприятия в рамках реализации стратегии развития видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил Украины до 2035 года. В частности, сократят штат Генерального штаба.



«Продолжаем совершенствовать структуры военного управления. Главная наша задача — сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций. В этом же контексте осуществляется формирование Сил беспилотных систем ВС Украины», — отметил он.



Кроме того, по словам Сырского, продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций. Благодаря этому уже усилены органы военного управления, осуществляющие командование войсками в районах боевых действий.



«Наша цель, несмотря на российскую агрессию, — создать перспективную структуру Вооруженных Сил Украины на период до вступления в НАТО», — резюмировал Сырский.



Ранее Сырский отмечал, что ситуация на линии фронта остается сложной. Россияне сосредотачивают основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях.