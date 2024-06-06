Скоротять штат Генштабу та запустять формування Сил безпілотних систем: Сирський розповів про цілі на 10 років

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що в Україні проводять заходи у межах реалізації стратегії розвитку видів та окремих родів військ Збройних Сил України до 2035 року. Зокрема, скоротять штат Генерального штабу.



«Продовжуємо вдосконалювати структури військового управління. Головне наше завдання — зробити більш ефективною систему командування військами та виключити дублювання функцій. У цьому контексті здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України», — зазначив він.



Крім того, за словами Сирського, триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та звільнення від невластивих функцій. Завдяки цьому вже посилено органи військового управління, які здійснюють командування військами в районах бойових дій.



«Наша мета, попри російську агресію,— створити перспективну структуру Збройних Сил України на період до вступу до НАТО», — резюмував Сирський.



Раніше Сирський зазначав, що ситуація на лінії фронту залишається складною. Росіяни зосереджують основні зусилля на Курахівському, Покровському, Куп'янському, Харківському напрямках.