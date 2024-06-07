Россия ночью ударила по промышленному объекту в Киевской области: спасатели тушат масштабный пожар

Масштабный пожар на промышленном объекте в Киевской области. Фото: ГСЧС Украины

Ночью 7 июня из-за обстрела загорелся промышленный объект в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Киевской области.

На месте происшествия работают полицейские и подразделения ГСЧС. Тушение пожара продолжается. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что для тушения пожара привлекли пожарный поезд.

Напомним, что ночью 7 июня украинские силы ПВО сбили все крылатые ракеты и почти полсотни «Шахедов».