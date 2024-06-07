Росія вночі вдарила по промисловому об'єкту в Київській області: рятувальники гасять масштабну пожежу

Масштабна пожежа на промисловому об'єкті Київської області. Фото: ДСНС України

Вночі 7 червня через обстріл загорівся промисловий об'єкт у Київській області. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Київській області.

На місці події працюють поліцейські та підрозділи ДСНС. Гасіння пожежі продовжується. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

У пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій України повідомили, що для гасіння пожежі залучили пожежний потяг.

Нагадаємо, що вночі 7 червня українські сили ППО збили усі крилаті ракети та майже півсотні «Шахедів».