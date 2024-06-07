Этой ночью украинские военные сбили все крылатые ракеты и почти полсотни ударных дронов агрессора

Силами и средствами противовоздушной обороны при отражении российской комбинированной атаки этой ночью были сбиты все крылатые ракеты противника и почти полсотни ударных беспилотников. Об этом сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Отмечается, что в общей сложности противник применил во время этой атаки 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 53 ударных БпЛА Shahed-131/136.

Олещук уточнил, что оккупанты били из с Ту-95МС по объектам критической инфраструктуры Украины. Пуски ракет были совершены бомбардировщиками из воздушного пространства Саратовской области (РФ).

Дроны-камикадзе противник запускал из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска (РФ), а также с мыса Чауда в оккупированном Крыму.

«В результате противовоздушного боя сбиты 48 ударных БпЛА и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях», — говорится в заявлении генерала.

Ранее сообщалось, что сегодня утром российские военные ударили по городу Селидово Донецкой области двумя авиабомбами.