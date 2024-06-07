ССО навели огонь HIMARS на позиции россиян на южном направлении

Удар HIMARS по скоплению россиян на юге Украины. Фото: кадр из видео

Экипаж БПЛА 73-го морского центра ССО во время разведки на Южном направлении обнаружил место сосредоточения оккупационных войск и скорректировал удар HIMARS по россиянам. Видео опубликовано на канале ССО в Youtube.







«Кроме живой силы противника были зафиксированы блиндажи, наземные укрытия и техника. По неприятельской цели операторы ССО скорректировали огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны», — говорится в сообщении.



По данным командования Сил специальных операций, в результате удара российские военные понесли значительные потери.



Отмечается, что общие боевые потери противника за минувшие сутки ориентировочно составили 1080 человек личного состава.



Напомним, 3 июня 2024 года, в Белгородской области HIMARS нанес удар по российской ПВО.