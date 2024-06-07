ССО скоригували вогонь HIMARS по позиціях росіян на південному напрямку

Удар HIMARS по скупченню росіян на півдні України. Фото: кадр із відео

Екіпаж БПЛА 73-го морського центру ССО під час розвідки на Південному напрямку виявив місце зосередження окупаційних військ та скоригував удар HIMARS по росіянах. Відео опубліковано на каналі ССО у Youtube.







«Окрім живої сили противника, зафіксовані бліндажі, наземні укриття та техніка. По ворожій цілі оператори ССО скоригували вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони», — йдеться у повідомленні.



За інформацією командування Сил спеціальних операцій, внаслідок удару російські військові зазнали суттєвих втрат.



Зазначається, що загальні бойові втрати противника за минулу добу орієнтовно склали 1080 осіб особового складу.



Нагадаємо, 3 червня 2024 року, у Бєлгородській області HIMARS завдав удару по російській ППО.