Утром город Константиновка Донецкой области подвергся российскому обстрелу

Сегодня утром российские войска обстреляли Константиновку. Фото: Типичная Константиновка/Telegram

Сегодня утром российские войска обстреляли город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщила городская военная администрация.

Отмечается, что 7 июня в 06:16 военные РФ нанесли удар по городу. «Повреждены четыре фасада многоквартирных домов, фасады админздания, гаражные помещения. Информация о последствиях обстрела уточняется», — говорится в сообщении.

На месте работают службы экстренного реагирования, добавили в ГВА.

В течение суток под обстрелами россиян находились поселки Предтечино, Дилиевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Ступочки, Нелиповка, Иванополье, Николаевка, Красное.

Информация о разрушении новых объектов и пострадавших не поступала, говорится в сообщении городской военной администрации.

Напомним, сегодня утром российские военные ударили по городу Селидово Донецкой области двумя авиабомбами.