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Утром россияне ударили по Селидово авиабомбами

07 июня 2024, 09:56

Утром россияне ударили по Селидово авиабомбами

Последствия утреннего обстрела города Селидово Донецкой области. Фото: ГВА Последствия утреннего обстрела города Селидово Донецкой области. Фото: ГВА

Российские военные в очередной раз обстреляли город Селидово Донецкой области. Об этом сообщила городская военная администрация.

Отмечается, что утром 7 июня, примерно в 06:05, российские войска обстреляли Селидово двумя авиабомбами УМПБ Д-30СН.

«Повреждены здания двух предприятий, пять многоэтажных жилых домов, три магазина и аптека», — говорится в сообщении.  

В ГВА также заявили, что пострадавших и погибших в результате обстрела нет.

Ранее сообщалось, что 5 июня, примерно в 22:10, российские войска обстреляли двумя авиабомбами УМПБ Д-30СН город Селидово Донецкой области. В результате атаки пострадали 6 мирных граждан.

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