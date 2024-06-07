Утром россияне ударили по Селидово авиабомбами

Российские военные в очередной раз обстреляли город Селидово Донецкой области. Об этом сообщила городская военная администрация.
Отмечается, что утром 7 июня, примерно в 06:05, российские войска обстреляли Селидово двумя авиабомбами УМПБ Д-30СН.
«Повреждены здания двух предприятий, пять многоэтажных жилых домов, три магазина и аптека», — говорится в сообщении.
В ГВА также заявили, что пострадавших и погибших в результате обстрела нет.
Ранее сообщалось, что 5 июня, примерно в 22:10, российские войска обстреляли двумя авиабомбами УМПБ Д-30СН город Селидово Донецкой области. В результате атаки пострадали 6 мирных граждан.
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