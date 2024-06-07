Вранці місто Костянтинівка Донецької області зазнало російського обстрілу

Сьогодні вранці російські війська обстріляли Костянтинівку. Фото: «Типова Костянтинівка» / Telegram

Сьогодні вранці російські війська обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині. Про це повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що 7 червня о 6:16 військові РФ завдали удару по місту.

«Пошкоджено чотири фасади багатоквартирних будинків, фасади адмінбудівлі, гаражні приміщення. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється», — йдеться у повідомленні.

На місці працюють служби екстреного реагування, – додали у МВА.

Протягом доби під обстрілами росіян перебували селища Предтечине, Диліївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Ступочки, Нелипівка, Іванопілля, Миколаївка, Червоне.

Інформація про руйнування нових об'єктів та постраждалих не надходила, – йдеться у повідомленні міської військової адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські військові вдарили по місту Селидове Донецької області двома авіабомбами.