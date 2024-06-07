Еще в 8 населенных пунктах Сумской области начата эвакуация населения — глава ОВА Артюх

Еще в 8 населенных пунктах Сумской области начата эвакуация населения. Об этом рассказал глава Сумской военной администрации Владимир Артюх.



«Есть гражданские граждане, оставшиеся в 5 км зоне, есть люди в 10 км зоне. Также существует несколько населенных пунктов, находящихся под постоянными обстрелами РФ. Вчера во время заседания Совета обороны области, военное командование предложило эвакуировать людей еще в 8 населенных пунктах из 10-километровой зоны», — сообщил председатель Сумской ОВА Владимир Артюх.



В отчете Сумской военной администрации отметили, что по состоянию на 07 июня ночью и утром россияне провели 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.



Зафиксировано 27 взрывов в Хотинской, Шалыгинской, Эсманской и Великописаревской громадах. Ранее Сумская область попала под российский обстрел, в результате атаки есть жертвы и пострадавшие.