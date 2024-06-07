Ще у 8 населених пунктах Сумської області розпочали евакуацію населення — голова ОВА Артюх

Ще у 8 населених пунктах Сумської області розпочали евакуацію населення. Про це розповів голова Сумської військової адміністрації Володимир Артюх.



«Є цивільні, які залишилися у 5-кілометровій зоні, є люди у 10-кілометровій зоні. Також існує кілька населених пунктів, які перебувають під постійними обстрілами РФ. Вчора під час засідання Ради оборони області військове командування запропонувало евакуювати людей ще з 8 населених пунктів з 10-кілометрової зони», — повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.



У звіті Сумської військової адміністрації зазначили, що станом на 7 червня вночі та вранці росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.



Зафіксовано 27 вибухів у Хотінській, Шалигинській, Есманській та Великописарівській громадах. Раніше Сумська область потрапила під російський обстріл, внаслідок атаки є жертви та постраждалі.