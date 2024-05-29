РФ ударила ракетой по Сумщине: есть жертвы и пострадавшие

Сумская область попала под российский обстрел сегодня, 29 мая. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.



«С территории РФ был осуществлен ракетный удар по Краснопольской громаде. Предварительно, погибли два человека, трое — получили ранения», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что повреждены дом культуры и административные здания.



Сейчас на месте работают все необходимые службы.



Ранее мы писали, что 29 мая ночью войска России обстреляли Краматорск.