Президент США анонсировал новый пакет военной помощи для Украины

США готовы передать Украине новый пакет военной помощи. Фото: Наташа Бертран/ CNN

В пятницу, 7 июня, президент США Джо Байден в Париже, где проходила церемония чествования 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, анонсировал новый пакет помощи Украине стоимостью $225 млн. Об этом в соцсети Х сообщила корреспондент телеканала CNN Наташа Бертран.

На фото со встречи, которое обнародовала журналистка, заметно, что там также присутствуют глава Пентагона Ллойд Остин и государственный секретарь Энтони Блинкен.

Зеленский, как отмечает представительница СМИ, поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи.

В пакет, как стало известно, войдут: ракеты для системы противовоздушной обороны HAWK; зенитные ракеты Stinger; противотанковые системы Javelin и AT-4; 155-мм гаубицы; бронемашины, прицепы; патрульные катера; материалы для разрушения и широкий спектр других запасных частей и оборудования.

К тому же, помощь включает боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), а также минометные системы и ряд артиллерийских снарядов.

Указанный пакет предоставляется через президентский механизм сокращения вооружений, который позволяет изымать системы и боеприпасы из существующих американских запасов, чтобы они могли быть быстро отправлены на фронт.

Напомним, ранее сообщалось, что США в ближайшие недели передадут Украине новые пакеты помощи. В Белом доме считают, что американское оружие меняет ситуацию на поле боя в Украине. Об этом 4 июня сообщил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга.