Президент США анонсував новий пакет військової допомоги для України

США готові передати Україні новий пакет військової допомоги. Фото: Наташа Бертран/CNN

У п'ятницю, 7 червня, Президент США Джо Байден у Парижі, де відбулась церемонія вшанування 80-х роковин висадки союзників у Нормандії, анонсував новий пакет допомоги Україні вартістю $225 млн. Про це в соцмережі Х повідомила кореспондентка телеканалу CNN Наташа Бертран.

На фото із зустрічі, яку оприлюднила журналістка, помітно, що там також присутні голова Пентагону Ллойд Остін та Державний секретар Ентоні Блінкен.

Зеленський, як зазначає представниця ЗМІ, подякував Байдену за новий пакет військової допомоги.

До пакету, як стало відомо, увійдуть: ракети для системи протиповітряної оборони HAWK; зенітні ракети Stinger; протитанкові системи Javelin та AT-4; 155-мм гаубиці; бронемашини, причепи; патрульні катери; матеріали для руйнування та широкий спектр інших запасних частин та обладнання.

До того ж до пакету допомоги входитимуть боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), а також мінометні системи та артилерійські снаряди.

Зазначений пакет надається через президентський механізм скорочення озброєнь, який дозволяє вилучати системи та боєприпаси з американських запасів, щоб їх могли швидко доправити на фронт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США найближчими тижнями передадуть Україні нові пакети допомоги. У Білому домі вважають, що американська зброя змінює ситуацію на полі бою в Україні. Про це 4 червня повідомив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу.