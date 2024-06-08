ВСУ уничтожили более 1200 российских оккупантов и девять танков — Генштаб

Потери российских войск за минувшие сутки составили еще 1210 человек ранеными и убитыми. Кроме того, Силы обороны ликвидировали 9 танков, 36 артиллерийских систем, девять боевых бронированных машин (ББМ) и танков. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.24 ориентировочно составили:
Общие потери российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения достигли отметки уже около 517 290 тысяч солдат.
Ранее мы писали, что российская армия в очередной раз атаковала территорию Украины, применив ракету и ударные дроны-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 10 российских целей.
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