ВСУ уничтожили более 1200 российских оккупантов и девять танков — Генштаб

Потери российских войск за минувшие сутки составили еще 1210 человек ранеными и убитыми. Кроме того, Силы обороны ликвидировали 9 танков, 36 артиллерийских систем, девять боевых бронированных машин (ББМ) и танков. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.24 ориентировочно составили:

личного состава – 517290 (+1210) человек ликвидировано;

танков – 7843 (+9) ед;

боевых бронированных машин – 15105 (+9) ед.;

артиллерийских систем – 13533 (+36) ед.;

РСЗО – 1095 ед.;

средства ПВО – 834 (+1) ед.;

самолетов – 357 ед.;

вертолетов - 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10945 (+59) ед.;

крылатых ракет – 2277 (+7) ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 18484 (+68) ед;

специальной техники – 2248 (+10) ед.

Общие потери российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения достигли отметки уже около 517 290 тысяч солдат.



Ранее мы писали, что российская армия в очередной раз атаковала территорию Украины, применив ракету и ударные дроны-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 10 российских целей.