РФ атаковала Украину ракетой и БПЛА: в Воздушных силах рассказали о работе ПВО

Российская армия в очередной раз атаковала территорию Украины, применив ракету и ударные дроны-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 10 российских целей. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.



«В ночь на 8 июня 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из Курской области — РФ, осуществил пуски 13-ти ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» из районов Курск — РФ, мыс Чауда — Крым», — отметил он.





По словам Олещука, в результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито девять «шахедов» и одну КАР Х-59 в пределах Харьковской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей.



Ранее мы писали, что на оккупированной части Херсонской области 22 человека погибли, еще пятеро ранены при обстреле села Садовое. Оккупационная власть заявляет, что среди раненых и погибших — только мирные жители, которые находились в магазине в момент обстрела.