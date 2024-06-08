Війська РФ втратили понад 1200 людей та 9 танків за добу — Генштаб

Втрати російських військ за минулу добу склали ще 1210 осіб пораненими й вбитими. Крім того, Сили оборони ліквідували 9 танків, 36 артилерійських систем, 9 бойових броньованих машин (ББМ) та танків. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 08.06.24 орієнтовно склали:

особового складу – 517 290 (+1210) осіб;

танків - 7 843 (+9) од.;

бойових броньованих машин – 15105 (+9) од.;

артилерійських систем - 13 533 (+36) од.;

РСЗВ - 1 095 од.;

засобів ППО – 834 (+1) од.;

літаків – 357 од.;

вертольотів – 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 945 (+59) од.;

крилатих ракет - 2 277 (+7) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 484 (+68) од.;

спеціальної техніки – 2 248 (+10) од.

Загальні втрати російської армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення досягли позначки 517 290 тисяч солдатів.



Раніше ми писали, що російська армія вкотре атакувала територію України, застосувавши ракету та ударні дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 10 російських цілей.