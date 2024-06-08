Війська РФ втратили понад 1200 людей та 9 танків за добу — Генштаб

Втрати російських військ за минулу добу склали ще 1210 осіб пораненими й вбитими. Крім того, Сили оборони ліквідували 9 танків, 36 артилерійських систем, 9 бойових броньованих машин (ББМ) та танків. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 08.06.24 орієнтовно склали:
Загальні втрати російської армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення досягли позначки 517 290 тисяч солдатів.
Раніше ми писали, що російська армія вкотре атакувала територію України, застосувавши ракету та ударні дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 10 російських цілей.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях