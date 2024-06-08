Армия РФ более 10 раз обстреляла Донетчину: повреждены промздание и жилые дома

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате российских ударов три района оказались под ударом, повреждены жилые дома и инфраструктурные объекты. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Покровский район. В Кураховской громаде повреждены частные дома, магазин и инфраструктурные объекты в Дальнем, обстреляна промзона Курахово. В Покровске повреждено промышленное здание.





Краматорский район. В Лиманской громаде обстреляны Терны и Ямполовка. В Константиновке повреждены 4 многоэтажки и админздание; также в громаде повреждены 8 частных домов, админздание и 3 инфраструктурных объекта в Марково.





Бахмутский район. В Торецкой громаде ранен человек и повреждены 15 частных домов в Северном; еще 1 дом поврежден в Щербиновке. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и 2 промышленных здания.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили еще 1210 российских оккупантов. Кроме того, Силы обороны ликвидировали 9 танков, 36 артиллерийских систем, девять боевых бронированных машин (ББМ) и танков.