Армія РФ більше 10 разів обстріляла Донеччину: пошкоджено промбудівлю та житлові будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок російських ударів три райони опинилися під ударом, пошкоджені житлові будинки та інфраструктурні об'єкти. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено приватні будинки, крамницю та інфраструктурні об'єкти у Дальньому, обстріляна промзона Курахового. У Покровську пошкоджена промислова будівля.





Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. У Костянтинівці пошкоджені 4 багатоповерхівки та адмінбудівля; також у громаді пошкоджені 8 приватних будинків, адмінбудівля і 3 інфраструктурні об'єкти у Марковому.





Бахмутський район. У Торецькій громаді поранено людину і пошкоджено 15 приватних будинків у Північному; ще 1 будинок пошкоджений у Щербинівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і 2 промислові будівлі.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці минулої доби знищили ще 1210 російських окупантів. Крім того, Сили оборони ліквідували 9 танків, 36 артилерійських систем, 9 бойових броньованих машин (ББМ) та танків.