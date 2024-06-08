РФ обстреляла инфраструктуру Покровска: вспыхнул пожар, есть повреждения

Россияне обстреляли Покровск. Фото: Покровская ГВА

Российские войска продолжают бить по городам Донетчины, в частности, этой ночью под атаку попал Покровск. Обломки российского дрона упали на здание одного из инфраструктурных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«Сегодня ночью, около 01:35, произошел обстрел Покровска ударным БПЛА», — говорится в сообщении.





В ведомстве рассказали, что в результате этого произошел пожар на площади около 400 кв.м. Информации о жертвах и пострадавших нет.



Позже стало известно о повреждении частного дома и квартиры в многоквартирном доме.



Ранее мы писали, что всего за сутки российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате российских ударов три района оказались под ударом, повреждены жилые дома и инфраструктурные объекты.