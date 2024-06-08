РФ обстріляла інфраструктуру Покровська: спалахнула пожежа, є пошкодження

Росіяни обстріляли Покровськ. Фото: Покровська МВА

Російські війська продовжують бити по містах Донеччини: цієї ночі під атакою перебував Покровськ. Уламки російського дрона впали на будівлю одного з інфраструктурних об'єктів. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Сьогодні вночі близько 1:35 стався обстріл Покровська ударним БПЛА», — йдеться у повідомленні.





У відомстві розповіли, що внаслідок цього сталася пожежа на площі близько 400 кв. Інформація про жертв та постраждалих не надходила.



Пізніше стало відомо про пошкодження приватного будинку та квартири у багатоквартирному будинку.



Раніше ми писали, що за добу російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок російських ударів три райони опинилися під вогнем оккупантів, пошкоджені житлові будинки та інфраструктурні об'єкти.