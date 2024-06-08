В Мариуполе оккупанты не ликвидируют стихийные свалки, жители боятся распространения инфекций

В Мариуполе растет количество стихийных свалок. Фото: горсовет

Местные жители временно захваченного Мариуполя жалуются на стихийные свалки в разных районах города. В то же время коммунальники рассказывают о нехватке необходимой техники и работников. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



«Мариуполь превращается в город беспорядка и мусора», — говорится в сообщении.





В ведомстве рассказали, что свалка образовалась на улице Троицкой, 36. По данным самих жителей, там уже образовались горы мусора, а рядом уже «растет» вторая свалка, многие боятся распространения инфекций и пожаров.



Кроме того, свалку заметили и возле Центрального рынка, который был разрушен российскими оккупантами. С начала 2024 года 207 пожаров в городе стали следствием возгорания стихийных свалок мусора, летом эта цифра может стать в разы больше.



Ранее мы писали, что в захваченном Мариуполе оккупанты из-за загрязнения канализационными стоками запретили купание в Азовском море.