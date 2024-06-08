У Маріуполі окупанти не ліквідують стихійних звалищ, містяни бояться поширення інфекцій

У Маріуполі зростає кількість стихійних звалищ. Фото: міськрада

Жителі тимчасово захопленого Маріуполя скаржаться на стихійні звалища у різних районах міста. Водночас комунальники нарікають на нестачу необхідної техніки та працівників. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



«Маріуполь перетворюється на місто безладу та сміття», — йдеться у повідомленні.





У відомстві розповіли, що звалище утворилося на вулиці Троїцькій, 36. За словами містян, там уже гори сміття, а поряд уже виникло друге звалище, тож місцеві бояться поширення інфекцій та пожеж.



Крім того, сміттєзвалище помітили і біля Центрального ринку, який зруйнували російські окупанти. З початку 2024 року 207 пожеж у місті стали наслідком займання стихійних сміттєзвалищ, влітку ця цифра може стати в рази більшою.



Раніше ми писали, що у захопленому Маріуполі окупанти через забруднення каналізаційними стоками заборонили купання в Азовському морі.