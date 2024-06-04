«Жители города бьют тревогу»: оккупированный Мариуполь заливает канализационными отходами

В захваченном Мариуполе оккупанты из-за загрязнения канализационными стоками запретили купание в Азовском море. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

В «постановлении» оккупантов указано, что такой запрет вызван «сложностями, связанными с обеспечением безопасности людей на водных объектах, а также в связи с проведением мероприятий по обследованию акватории пляжей Азовского побережья и водоемов».

В реальности захватчики понимают, что море загрязнено канализационными стоками, поэтому люди просто могут заразиться инфекционными болезнями. Это следствие халатности россиян.

«Так, жители города бьют тревогу – центр города заливает канализационными отходами. Уже несколько дней канализация течет по улицам Архитектора Нильсена, Пушкина, Куинджи, Семенишина. По словам горожан, все стоки попадают в Азовское море. Происходит и загрязнение городских рек, также впадающих в море. Уже неоднократно горожане жаловались в пабликах и чатах, но оккупанты бездействуют», – отметили в мэрии Мариуполя.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе группировка «ДНР» запретила купаться во всех водоемах, в том числе в Азовском море.