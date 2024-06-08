«Белые ангелы» эвакуировали из прифронтового села на Донетчине пять людей

Недавно правоохранители вывезли пять людей из прифронтового села Сокол. Фото: Tenth of April

Полицейский экипаж «Белые ангелы» продолжают эвакуировать жителей Донецкой области. Недавно правоохранители вывезли пять людей из прифронтового села Сокол, в частности, 61-летнюю женщину с сыном, а также мужа и его пожилых родителей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Известно, что этот населенный пункт находится в 300 метрах от линии активных боевых действий. Дом пожилых супругов сгорел, а все вещи остались в подвале под завалами, россияне целенаправленно бьют по укрытию.



«Они видят, что кто-то пошел в подвал — и просто лупят туда, в козырек, в дом. И еще сверху «Градами» сыплют»», — рассказывают жители.



Кроме того, экипаж полиции доставил в прифронтовые Пантелеймоновку и Александрополь около тонны гуманитарной помощи.



Ранее мы писали, что координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения согласовал решение об эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из города Лиман, сел Липовое, Новое, Карповка, Ставки Лиманской громады, села Прогресс Гродовской громады и поселка Заря Иллиновской громады.